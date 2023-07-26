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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2023 18:25
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022-15.05.2023-16.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   24.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 19.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat kapsamında Şirketimiz tarafından 300 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 350 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusunda bulunulmuştu.
Önlisans başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES,  100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için önlisans alındığını kamuoyu ile paylaşmıştık.
100 MW Akça Bilecik RES önlisans başvurumuz ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurul kararı ile uygun bulunmamıştır.
İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175542


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Yarım 5.552 5.642 30,00  
Çeyrek 2.784 2.821 15,00  
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