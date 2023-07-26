***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022-15.05.2023-16.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.07.2023 TARİHLİ SAAT 18:25:03 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR.26.07.2023 tarihli (Bugün) ilk açıklamamızda 100 MW Akça Isparta RES yerine sehven 100 MW Akça Bilecik RES yazılmıştır. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir24.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 19.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat kapsamında Şirketimiz tarafından 300 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 350 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusunda bulunulmuştu.Önlisans başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES, 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için önlisans alındığını kamuoyu ile paylaşmıştık.100 MW Akça Isparta RES önlisans başvurumuz ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurul kararı ile uygun bulunmamıştır.İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175588BIST