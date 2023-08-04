***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Şirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Akça Holding A.Ş.'ye satılmasına yönelik başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/870 sayılı toplantısında Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği Kurul'un 28.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-40225 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.08.2023 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180915BIST