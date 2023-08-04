***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 18:06
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Şirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Akça Holding A.Ş.'ye satılmasına yönelik başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/870 sayılı toplantısında Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği Kurul'un 28.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-40225 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.08.2023 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180915
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0448
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2747
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.684,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9619
|26,9916
|% 0,17
|
|Euro
|29,7843
|29,7978
|% 0,93
|
|Sterlin
|34,3727
|34,5451
|% 0,64
|
|Frank
|30,8535
|31,0393
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1689
|7,2049
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,24
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.989
|11.078
|-26,00
|
|Yarım
|5.499
|5.565
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|1,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG