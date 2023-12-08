***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 18:17
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten 19,2 MW Aliağa Rüzgar Enerji Santralı, 22,5 MW Akça Rüzgar Enerji Santrali, 19,4 MW Baklacı Jeotermal Enerji Santrali ve 4 MW kurulu gücü olan Tosunlar 1 Jeotermal Enerji Santralimiz için 2024 yılı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna YEKDEM başvurularımız yapılmıştır. Böylece 2024 yılında 65,1 MW kurulu gücümüz YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224161
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1004
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -19,26
|Açılış
|: 1.867,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9662
|28,9732
|% 0,19
|
|Euro
|31,1478
|31,1678
|% -0,31
|
|Sterlin
|36,2134
|36,3950
|% -0,23
|
|Frank
|32,7607
|32,9580
|% -0,43
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|918,84
|920,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,46
|948,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,79
|75,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,02
|2.005,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem