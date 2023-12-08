***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten 19,2 MW Aliağa Rüzgar Enerji Santralı, 22,5 MW Akça Rüzgar Enerji Santrali, 19,4 MW Baklacı Jeotermal Enerji Santrali ve 4 MW kurulu gücü olan Tosunlar 1 Jeotermal Enerji Santralimiz için 2024 yılı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna YEKDEM başvurularımız yapılmıştır. Böylece 2024 yılında 65,1 MW kurulu gücümüz YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224161BIST