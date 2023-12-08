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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2023 18:17
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten 19,2 MW Aliağa Rüzgar Enerji Santralı, 22,5 MW Akça Rüzgar Enerji Santrali, 19,4 MW Baklacı Jeotermal Enerji Santrali ve 4 MW kurulu gücü olan Tosunlar 1 Jeotermal Enerji Santralimiz için 2024 yılı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna YEKDEM başvurularımız yapılmıştır. Böylece 2024 yılında 65,1 MW kurulu gücümüz YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapabilecektir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224161


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