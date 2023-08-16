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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.08.2023 18:53
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 Nâma
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız. 14.08.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 16.08.2023 tarih ve 2023/19 sayılı toplantısında özetle, - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre ekteki şekilde tadil edilmesine, - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüşünün alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili (Sermaye).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186157


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