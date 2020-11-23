***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoİZZET YILDIRIM MUHASEBE MÜDÜRÜ 23.11.2020 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com - -PELİN ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Türev Araçlar Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207614 - 303139 - 701853ÖZLEM ALTUNBULAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ATLAMAZ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel MüdürCEMAL İPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Akça Holding A.Ş. Genel KoordinatörüİZZET YILDIRIM Muhasebe Müdürü Muhasebeci - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889520BIST