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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2020 11:46



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İZZET YILDIRIM MUHASEBE MÜDÜRÜ 23.11.2020 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com - -
PELİN ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Türev Araçlar Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207614 - 303139 - 701853
ÖZLEM ALTUNBULAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ATLAMAZ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
CEMAL İPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü
İZZET YILDIRIM Muhasebe Müdürü Muhasebeci - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889520


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Altın Ons 1.869 1.869 -3,80  
Altın Gr. 468 468 8,77  
Cumhuriyet 3.117 3.164 44,00  
Tam 3.100 3.181 47,80  
Yarım 1.498 1.539 23,12  
Çeyrek 752 769 11,56  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 -0,09  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,11  
B. Petrol 45,95 45,95 0,88  
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