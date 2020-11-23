***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2020 11:46
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İZZET YILDIRIM MUHASEBE MÜDÜRÜ 23.11.2020 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com - -
PELİN ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Türev Araçlar Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207614 - 303139 - 701853
ÖZLEM ALTUNBULAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ATLAMAZ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
CEMAL İPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü
İZZET YILDIRIM Muhasebe Müdürü Muhasebeci - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889520
BIST
12:461.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:467,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1320
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:469,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1671
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:46466,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,73
|Açılış
|: 466,58
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EGEEN
|1.557,00
|163.776.769
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.262.627.659
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.138.308.141
|% 6,74
|
|GARAN
|9,31
|1.029.445.218
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,88
|895.730.180
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,25
|614.234.480
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,06
|1.138.308.141
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|895.730.180
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.262.627.659
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,12
|257.145.954
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,04
|374.294.599
|% -1,62
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7435
|7,7488
|% 1,70
|
|Euro
|9,1984
|9,2063
|% 1,82
|
|Sterlin
|10,3425
|10,3944
|% 2,42
|
|Frank
|8,4906
|8,5417
|% 1,96
|
|Riyal
|2,0639
|2,0743
|% 1,90
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,77
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.100
|3.181
|47,80
|
|Yarım
|1.498
|1.539
|23,12
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,88
|