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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2020 15:23



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. SERACILIK FAALİYETİ 12000000 9500000 TRY 79,17 BAĞLI ORTAKLIK
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 70000000 47600000 TRY 68 BAĞLI ORTAKLIK
TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 38000000 25080000 TRY 66 BAĞLI ORTAKLIK
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 21480400 10310592 TRY 48 İŞTİRAKİMİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890542


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 12,54 185.999.474 % 10,00  
ARTI 6,05 266.636 % 10,00  
RODRG 18,72 13.713.869 % 9,99  
CRFSA 113,60 21.959.660 % 9,97  
TKNSA 12,13 108.724.679 % 9,97  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 7,7658 7,7692 % -0,57  
Euro 9,3019 9,3090 % -0,46  
Sterlin 10,3007 10,3524 % -0,55  
Frank 8,5339 8,5853 % -0,81  
Riyal 2,0597 2,0700 % -0,84  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -20,63  
Altın Gr. 441 441 -8,70  
Cumhuriyet 2.931 2.975 -65,00  
Tam 2.917 2.991 -66,93  
Yarım 1.410 1.447 -32,38  
Çeyrek 707 723 -16,19  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 -0,59  
Gümüş Gr. 5,51 5,52 -0,18  
B. Petrol 47,74 47,74 -0,51  
Seans Raporu 15:42
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