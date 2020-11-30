***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2020 15:23
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. SERACILIK FAALİYETİ 12000000 9500000 TRY 79,17 BAĞLI ORTAKLIK
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 70000000 47600000 TRY 68 BAĞLI ORTAKLIK
TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 38000000 25080000 TRY 66 BAĞLI ORTAKLIK
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 21480400 10310592 TRY 48 İŞTİRAKİMİZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890542
BIST
15:421.307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -21,69
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:427,7692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0445
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:429,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0426
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:42440,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -8,70
|Açılış
|: 440,85
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,44
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SELEC
|12,54
|185.999.474
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.713.869
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|21.959.660
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.724.679
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.083.307
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,01
|1.717.638.320
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,20
|1.642.498.533
|% 1,38
|
|PETKM
|4,29
|1.380.698.817
|% 1,42
|
|THYAO
|11,63
|866.962.229
|% -2,51
|
|KRDMD
|5,02
|814.438.810
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,20
|1.642.498.533
|% 1,38
|
|PETKM
|4,29
|1.380.698.817
|% 1,42
|
|TEKTU
|2,12
|507.767.343
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|517.825.233
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|598.603.782
|% -2,34
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7658
|7,7692
|% -0,57
|
|Euro
|9,3019
|9,3090
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,3007
|10,3524
|% -0,55
|
|Frank
|8,5339
|8,5853
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0597
|2,0700
|% -0,84
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
|
Seans Raporu
15:42
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, PETKM, BIMAS
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 28 kaybederek (% -1.69 ) 1, 179
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MPARK, BASCM, LKMNH, EUYO, BAYRK, ARTI, CRFSA, SELEC, SAFKR, TKNSA
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, CASA, HLGYO, KERVN
-
15:49
PINSU, SNKRN, SELEC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında