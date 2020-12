***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. SERACILIK FAALİYETİ 12000000 9500000 TRY 79,17 BAĞLI ORTAKLIKAKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 70000000 70000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKTAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 38000000 38000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 21480400 10310592 TRY 48,00 İŞTİRAKİMİZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895396BIST