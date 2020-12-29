***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 13:46
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. SERACILIK FAALİYETİ 12000000 9500000 TRY 79,17 BAĞLI ORTAKLIK
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 70000000 70000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ÜRETİM 38000000 38000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 21480400 10310592 TRY 48,00 İŞTİRAKİMİZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895396
BIST
15:031.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:037,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0698
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:039,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:03445,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,44
|Açılış
|: 445,40
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ARZUM
|24,86
|22.610.120
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.098.559
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.800.374
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,75
|1.731.481.825
|% 3,34
|
|THYAO
|12,86
|1.240.649.798
|% 1,90
|
|KARTN
|101,00
|746.050.677
|% -2,32
|
|GARAN
|9,93
|728.718.628
|% 0,51
|
|SASA
|20,60
|718.057.954
|% 5,75
|
|KARSN
|3,25
|708.807.680
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,48
|438.242.230
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|260.277.424
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,54
|222.649.044
|% -1,91
|
|ODAS
|3,89
|507.478.550
|% 1,57
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3702
|% -0,91
|
|Euro
|9,0232
|9,0317
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,9308
|9,9806
|% -0,35
|
|Frank
|8,2833
|8,3332
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,82
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,76
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,68
|