***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 17:11
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fabrika:Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230
Şube:15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi Nurol Park Sitesi J Blok No:43 Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL 0 212 6560745 0 212 6560768
Aliağa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliağa/İZMİR 0 232 6170010 0 232 6170010
Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar (Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR 0 232 6261101 0 232 6261101
Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA 0 258 4291212 0 258 4291230
Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah. Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928549
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
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|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
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|ALMAD
|2,26
|1.813.295
|% 6,60
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|SAYAS
|29,10
|37.838.205
|% 4,98
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|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
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|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
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|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
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|ORMA
|30,18
|818.723
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|SAMAT
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|MTRKS
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|1.347.809.817
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|% 9,97
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|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
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|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
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|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
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|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
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|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
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|IHLGM
|1,06
|46.670.212
|% -2,75
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|PEKGY
|2,00
|71.004.956
|% 2,56
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|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0440
|8,0498
|% -0,26
|
|Euro
|9,6375
|9,6442
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,0725
|11,1280
|% -0,05
|
|Frank
|8,7010
|8,7534
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|30,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|0,13
|