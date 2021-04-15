***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFabrika:Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230Şube:15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi Nurol Park Sitesi J Blok No:43 Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL 0 212 6560745 0 212 6560768Aliağa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliağa/İZMİR 0 232 6170010 0 232 6170010Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar (Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR 0 232 6261101 0 232 6261101Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA 0 258 4291212 0 258 4291230Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah. Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928549BIST