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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2021 17:11



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fabrika:Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230
Şube:15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi Nurol Park Sitesi J Blok No:43 Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL 0 212 6560745 0 212 6560768
Aliağa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliağa/İZMİR 0 232 6170010 0 232 6170010
Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar (Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR 0 232 6261101 0 232 6261101
Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA 0 258 4291212 0 258 4291230
Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah. Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ 0 258 4291212 0 258 4291230




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928549


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Altın Gr. 458 458 7,96  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,96 25,98 0,55  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,13  
B. Petrol 66,71 66,71 0,13  
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