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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 15:29



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 100000 TRY 0,04 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 249900000 TRY 99,96 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952010


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VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
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Riyal 2,2769 2,2883 % 0,15  
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Altın Ons 1.800 1.800 2,38  
Altın Gr. 495 496 1,24  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,72 24,76 -0,46  
Gümüş Gr. 6,80 6,81 -0,12  
B. Petrol 73,45 73,45 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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