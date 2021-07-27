***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 100000 TRY 0,04 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 249900000 TRY 99,96 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952010BIST