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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.03.2021 22:29



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/03/2021
Karar Sayısı
2021/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 08/03/2021   
KARAR SAYISI : 2021/10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.03.2021 tarih ve 2021/10 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında  Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye  Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun  ("KYBF") tarafımızca incelendiğini ve söz konusu raporların SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ile anılan kararda belirlenmiş usul ve esaslara uygun hazırlanmış olduğunu,
beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
  
Işınsu KESTELLİ                                         Hüseyin SOYGÜR
Denetim Komitesi Başkanı                    Denetim Komitesi Üyesi
   
Ali ATLAMAZ                                                     İzzet YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür       Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916395


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