***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 19:44
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.05.2022 tarih ve 2022/13 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022–31.03.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yiğit ZABUNOĞLU Hüseyin SOYGÜR Denetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Üyesi Ali ATLAMAZ İzzet YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürMali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028853
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|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
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|
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|% -10,00
|
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|1.862.478
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|
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|1.086.697
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|
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|
|EKGYO
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|
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|
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|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
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|Çeyrek
|1.487
|1.522
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|Gümüş.Ons
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