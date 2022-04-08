***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Yiğit ZABUNOĞLU, üyeliğe Sayın Hüseyin SOYGÜR'ün seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı'na Sayın Hüseyin SOYGÜR, üyeliklere Sayın Cemal İPEKOĞLU ve Sayın Pelin ÜSTÜN'ün seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Hüseyin SOYGÜR, üyeliğine Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun seçilmesine, karar verilmiştir.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018449BIST