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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.08.2023 19:45
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hüseyin Soygür, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığından ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığından 29.08.2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat  hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan  ve ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi yer alan Sayın Hakkı Görken Perinçek'in, Sayın Hüseyin Soygür'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu  üyeliğine, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk  Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul  toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu  üyesi sıfatıyla atanmasına, Sayın Hüseyin Soygür'ün yürütmekte olduğu Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına  Sayın Hüseyin Soygür'ün yerine  bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Hakkı Görken Perinçek'in atanmasına,  İşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190357


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