***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:41
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080350
BIST
15:314.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 44,67
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3118,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3119,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1269
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:311.066,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.066,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:28
|BURVA
|44,44
|29.700.724
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.561.479
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.076.028
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|28.628.348
|% 9,98
|
|KLMSN
|18,75
|99.917.227
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.390.760
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.392.804
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.106.014
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|6.617.687.630
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,43
|6.450.939.562
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,23
|5.454.936.621
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,18
|4.927.122.363
|% 6,11
|
|EREGL
|37,48
|4.490.984.277
|% -0,32
|
|YKBNK
|11,43
|6.450.939.562
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,23
|5.454.936.621
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,42
|1.178.441.532
|% 3,42
|
|TSKB
|3,41
|1.458.582.432
|% 4,60
|
|EKGYO
|5,62
|2.409.254.048
|% 1,08
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6162
|% 0,08
|
|Euro
|19,4076
|19,4132
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,0840
|22,1947
|% 0,38
|
|Frank
|19,7317
|19,8506
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.080
|7.191
|-4,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|0,09
|
Seans Raporu
15:28
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