***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:19
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080691
BIST
13:584.582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -86,70
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
13:5818,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
13:5819,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0465
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
13:581.055,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,51
|Açılış
|: 1.055,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:56
|MEGAP
|6,49
|66.682.633
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.682.633
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|128.281.740
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.331.207
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.872.894
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.707.122
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.247.199.557
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|866.110.107
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,60
|51.924.928
|% -7,73
|
|THYAO
|107,90
|7.605.980.204
|% 3,15
|
|EREGL
|37,68
|4.216.555.347
|% 1,73
|
|KONTR
|204,00
|3.408.051.213
|% -5,38
|
|ASELS
|40,24
|3.039.637.356
|% 1,00
|
|HALKB
|9,81
|2.269.074.697
|% -4,57
|
|EKGYO
|5,54
|1.491.724.782
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|802.645.320
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,72
|2.254.273.685
|% -5,54
|
|HALKB
|9,81
|2.269.074.697
|% -4,57
|
|SKBNK
|2,27
|495.822.113
|% -3,81
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6267
|% 0,20
|
|Euro
|19,2637
|19,2764
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,9927
|22,1030
|% -0,43
|
|Frank
|19,5031
|19,6206
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,18
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,69
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.017
|7.130
|-32,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,55
|