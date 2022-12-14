***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 15:32
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087120
BIST
16:395.202
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -54,26
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:3918,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:3919,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0352
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:391.083,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.083,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KRDMA
|19,03
|489.242.857
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.518.734
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|464.564
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.423.448
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.577.608
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|ARASE
|219,40
|76.287.767
|% -6,32
|
|YESIL
|4,51
|33.737.750
|% -6,24
|
|KRDMD
|18,99
|14.121.508.596
|% 0,90
|
|ASELS
|58,10
|7.508.530.839
|% -2,11
|
|THYAO
|142,10
|7.087.853.292
|% -1,32
|
|AKBNK
|17,88
|5.529.802.228
|% 2,41
|
|VAKBN
|11,19
|5.319.262.475
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,99
|14.121.508.596
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,19
|4.779.611.425
|% 3,54
|
|SKBNK
|2,81
|1.639.606.663
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,19
|5.319.262.475
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,68
|4.689.856.085
|% 1,13
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6432
|% 0,00
|
|Euro
|19,8382
|19,8506
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,9811
|23,0964
|% 0,03
|
|Frank
|20,0245
|20,1451
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.358
|-7,00
|
|Tam
|7.282
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.526
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|0,71
|
Seans Raporu
16:39
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