***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:49
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114167
BIST
16:115.114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 163,86
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:1118,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:1120,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0406
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:111.114,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.114,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:09
|OYAKC
|30,14
|215.075.505
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.802.530
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|571.730.192
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.804.210
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.163
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.775.153
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|185.812.551
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|29.328.699
|% -9,95
|
|EPLAS
|37,28
|29.700.518
|% -9,95
|
|THYAO
|143,60
|7.450.917.150
|% 2,64
|
|EREGL
|44,06
|6.246.712.549
|% 6,63
|
|TUPRS
|632,30
|4.901.336.563
|% 9,98
|
|SISE
|45,44
|3.304.521.972
|% 6,42
|
|ASELS
|58,95
|3.251.348.529
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,43
|3.246.527.969
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,36
|1.653.348.382
|% 4,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.596.745
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.116.892.752
|% 4,31
|
|EREGL
|44,06
|6.246.712.549
|% 6,63
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8427
|18,8466
|% -0,01
|
|Euro
|20,1925
|20,1981
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6152
|22,7286
|% 0,03
|
|Frank
|20,3370
|20,4595
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0098
|5,0349
|% 0,01
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|3,00
|
|Yarım
|3.707
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,03
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24XU100
Endeks 5, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 12 üstünde . İşlem hacmi 73, 681.00 milyon TL de
-
16:24EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 653, 990 adet işlem
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16:21HALKB
Yüzde 6.98 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 225, 903 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 32 artarak (% 3.75 ) 4, 597
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OYAKC, IZMDC, CMBTN, CIMSA, KRDMD, BUCIM, AFYON, NUHCM, PNLSN