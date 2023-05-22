***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2023 11:25
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152648
BIST
13:124.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -15,91
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1219,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0359
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1221,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1204
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:121.262,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.262,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:10
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRLSM
|8,51
|58.887.363
|% 9,24
|
|SAMAT
|28,94
|180.801.545
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,42
|28.111.767
|% -6,30
|
|GSRAY
|8,34
|158.418.299
|% -5,23
|
|THYAO
|135,20
|1.884.603.723
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,30
|954.934.810
|% 3,07
|
|SASA
|104,50
|945.880.087
|% 5,40
|
|EUPWR
|84,00
|927.186.248
|% 7,14
|
|KCHOL
|76,75
|886.110.516
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,32
|731.045.303
|% 4,12
|
|ISCTR
|10,56
|859.757.046
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,00
|639.869.898
|% -1,10
|
|AKBNK
|14,78
|715.606.768
|% -1,34
|
|KOZAL
|18,91
|873.691.723
|% 3,90
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8218
|19,8261
|% 0,07
|
|Euro
|21,4832
|21,5269
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6053
|24,7287
|% 0,08
|
|Frank
|22,0728
|22,2058
|% 0,61
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,91
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.126
|9.363
|13,98
|
|Yarım
|4.514
|4.658
|51,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,17
|