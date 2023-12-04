***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 12:33
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221878
BIST
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17:127.901
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -156,32
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1228,9305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0486
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1231,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0557
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:121.887,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.887,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:10
|CMBTN
|1.958,00
|76.787.949
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.302.257
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|185.633.807
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.227.163
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.802.905
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.700.683
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.766.383
|% -10,00
|
|LIDER
|147,50
|348.692.567
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.376.301
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|252,25
|5.517.093.141
|% -2,61
|
|ISCTR
|22,84
|5.417.032.984
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,62
|4.207.919.070
|% 1,68
|
|AKBNK
|36,92
|3.944.573.218
|% 0,98
|
|BINHO
|348,25
|3.145.845.949
|% 0,29
|
|EKGYO
|7,48
|2.074.128.158
|% 1,36
|
|ISCTR
|22,84
|5.417.032.984
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,62
|4.207.919.070
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,18
|178.416.127
|% -3,28
|
|ODAS
|10,07
|1.317.390.074
|% -7,61
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9284
|28,9327
|% 0,18
|
|Euro
|31,2428
|31,2515
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,3282
|36,5104
|% 0,19
|
|Frank
|32,9896
|33,1884
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,16
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|906,00
|908,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,61
|964,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,23
|76,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,37
|2.029,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:10
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17:24KONTR
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