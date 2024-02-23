***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 13:59
***MNDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251551
BIST
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16:219.358
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,56
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:2131,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1061
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:2133,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0601
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:212.027,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,64
|Açılış
|: 2.027,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SMART
|57,20
|157.035.050
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|53.361.488
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|211.493.531
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|28.907.028
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|28.907.028
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|149.335.664
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,20
|26.669.065
|% -7,19
|
|ARASE
|78,55
|366.597.860
|% -7,04
|
|PRKAB
|43,36
|259.816.762
|% -6,67
|
|THYAO
|282,75
|5.535.672.944
|% -0,79
|
|ASTOR
|124,20
|4.668.392.525
|% 0,73
|
|EKGYO
|11,62
|3.791.573.470
|% 2,83
|
|MIATK
|68,60
|2.856.650.157
|% -3,04
|
|PETKM
|25,40
|2.685.815.721
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,62
|3.791.573.470
|% 2,83
|
|TSPOR
|1,80
|465.722.829
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,94
|1.014.629.741
|% -0,83
|
|ODAS
|10,56
|1.562.372.633
|% 2,13
|
|YKBNK
|23,92
|2.630.622.980
|% 0,25
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0873
|31,0936
|% 0,34
|
|Euro
|33,6997
|33,7320
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,3652
|39,5626
|% 0,64
|
|Frank
|35,2551
|35,4675
|% 0,54
|
|Riyal
|8,2649
|8,3063
|% 0,34
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|893,15
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,36
|968,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,48
|82,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,24
|2.027,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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