***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 10:18
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151864
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
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4.681
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
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1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|SAMAT
|29,22
|20.018.768
|% 9,93
|
|AVHOL
|33,68
|276.983.107
|% 9,07
|
|BFREN
|3.488,20
|39.329.245
|% 8,23
|
|ACSEL
|54,60
|6.335.085
|% 6,43
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,19
|64.326.355
|% -7,11
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|GSRAY
|9,00
|303.164.482
|% -3,12
|
|FENER
|45,44
|75.160.317
|% -3,03
|
|THYAO
|137,20
|3.378.843.746
|% 0,96
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|KCHOL
|80,75
|2.206.842.796
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|ISCTR
|11,15
|2.657.216.426
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,42
|1.562.678.808
|% -0,63
|
|EKGYO
|6,52
|812.914.753
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,65
|1.840.073.814
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,61
|1.622.925.597
|% 3,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7541
|19,7582
|% 0,21
|
|Euro
|21,4145
|21,4308
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,4922
|24,6151
|% -0,23
|
|Frank
|21,8812
|22,0130
|% -0,16
|
|Riyal
|5,2528
|5,2792
|% 0,17
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,91
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.984
|9.222
|-89,36
|
|Yarım
|4.435
|4.562
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,18
|