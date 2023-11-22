***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
22.11.2023 17:03
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması nedeniyle tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi ile Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla tadil edilen "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, Sermaye Piysası Kurulu ve Şirketimiz genel kurulu tarafından onaylanmış metinleri, Şirket esas sözleşmesine işlenmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin tüm değişiklikleri içeren ekteki güncel metni, KAP'a yüklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6, 14 26/05/2023 26/05/2023 10839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219373
BIST
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17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 8.055
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|: 8.047
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7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
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31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,48
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|Açılış
|: 1.855,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.858,94
En Düşük
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|BAGFS
|35,42
|245.685.039
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.616.953
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|693.376.472
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.676.180
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.590.643
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,52
|284.993.675
|% -8,97
|
|THYAO
|261,75
|8.270.497.773
|% -2,51
|
|TUPRS
|156,30
|5.787.989.733
|% 1,17
|
|ASELS
|46,40
|3.753.574.486
|% -0,13
|
|AKBNK
|30,78
|2.459.424.284
|% -0,52
|
|MIATK
|44,18
|2.447.432.513
|% -6,79
|
|EKGYO
|7,59
|1.544.002.616
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,27
|1.272.662.749
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.169.166.482
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,06
|597.690.155
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,20
|2.121.496.447
|% -0,47
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9048
|36,0849
|% -0,17
|
|Frank
|32,4419
|32,6373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7038
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,62
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,55
|1.054,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
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|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,18
|1.997,49
|% 0,66
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