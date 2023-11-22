***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2023AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması nedeniyle tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi ile Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla tadil edilen "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, Sermaye Piysası Kurulu ve Şirketimiz genel kurulu tarafından onaylanmış metinleri, Şirket esas sözleşmesine işlenmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin tüm değişiklikleri içeren ekteki güncel metni, KAP'a yüklenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6, 14 26/05/2023 26/05/2023 10839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219373BIST