***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2024 16:52
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı nedeniyle tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış metinleri Şirket esas sözleşmesine işlenmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin tüm değişiklikleri içeren ekteki güncel metni, KAP'a yüklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/04/2024 02/04/2024 11056
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272957
BIST
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17:569.560
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
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|Açılış
|: 9.645
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9.513
En Yüksek
9.650
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|Açılış
|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
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32,5085
En Düşük
32,3337
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KCAER
|63,25
|1.827.905.597
|% 10,00
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|MAGEN
|18,37
|575.229.434
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|78.438.446
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|657.537.897
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|427.946.467
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.576.080
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.103.581.055
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.695.770
|% -9,96
|
|THYAO
|299,50
|11.340.502.770
|% 0,34
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|TUPRS
|185,40
|5.074.875.679
|% 1,31
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|ZOREN
|5,74
|1.960.990.382
|% -2,38
|
|ISCTR
|12,21
|4.209.141.716
|% -3,93
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4876
|32,4943
|% 0,26
|
|Euro
|34,6036
|34,6173
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,4261
|40,6288
|% 0,39
|
|Frank
|35,5910
|35,7694
|% 0,25
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
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|17:56
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
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|Platin
|969,35
|970,70
|% 0,66
|
|Paladyum
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|1.032,40
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|Brent Pet.
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|90,21
|% 0,66
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|Altın Ons
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|% 0,66
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