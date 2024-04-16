***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2024AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı nedeniyle tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış metinleri Şirket esas sözleşmesine işlenmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin tüm değişiklikleri içeren ekteki güncel metni, KAP'a yüklenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 01/04/2024 02/04/2024 11056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272957BIST