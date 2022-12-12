***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar09.12.2022 TARİHLİ FAALİYET RAPORU AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR:09.12.2022 tarihli faaliyet raporu açıklamamızın ekinde yer alan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun 1.8.2 numaralı ve "Üst Düzey Yöneticiler" başlıklı bölümünde sehven 2 üst düzey yöneticimizin bilgilerine yer verilmemiştir.Gerekli düzeltme yapılmış olup, 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086694BIST