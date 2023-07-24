***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiŞirket'in İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılması ve toplu işçi çıkartılması hakkındaDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda oluklu mukavva kutusu üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın, Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurlarının bulunması ve faaliyetlerine devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamamasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.07.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31.10.2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiMondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirmektedir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılma sürecinde çalışanların bir kısmı donanım ve pozisyonlarının uygunluğuna göre İzmir Tire ve Bursa İnegöl Fabrikaları'na nakledilerek orada çalışmaya devam edecektir. Ancak İzmir Tire ve Bursa İnegöl Fabrikaları'na nakledilecek çalışan sayısı henüz kesin olarak belirlenmiş olmadığından, iş akdine son verilecek çalışan sayısı da henüz belirli değildir. İş akitleri feshedilecek çalışan sayısı kesin olarak belirlendiğinde bu husus kamuya ayrıca duyulacaktır.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamıİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılmasından etkilenen tüm çalışanlar için çeşitli planlar üzerinde çalışılmaktadır bu planlar çalışanlarımıza tek tek bildirilecektir. Açıklama tarihi itibariyle iş akdine son verilecek çalışan sayısı kesin olarak belirli olmadığından bu kişilere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı bilgisi de henüz belirli değildir. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamı kesin olarak belirlendiğinde bu husus kamuya ayrıca duyulacaktır.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde tesiste devam etmekte olan üretim ve satış süreçlerinde kapanış sonrasında aksamaya yer vermeyecek şekilde gerekli aksiyon planlamalarını önceden hazırlamıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği etkilenmeyecektir.AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarihli kararı ile görevlendirilen komite tarafından İzmir Kemalpaşa Fabrikası'na ilişkin norm kadro çalışmasını, teknik ve ticari değerlendirmeleri içeren rapor ("Rapor") 24.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bunun sonucunda, İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın faaliyete devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamadığı kanaatine ulaşılmış ve bu çerçevede Şirket tarafından atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir.Mondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirilmiştir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.Mondi geçtiğimiz yıllarda bu iki tesise de yatırım yapmıştır. Şirketimiz, müşteri siparişlerinin Tire ve Bursa fabrikalarına sorunsuz şekilde devrine odaklanmıştır ve yüksek kalite standartları ile müşteri hizmetlerinin sürdürülmesine odaklanmaya devam edecektir.Yukarıda belirtilen sebeplerle İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın 31.10.2023 tarihinde devamlı suretle faaliyetine son verilmesi planlanmaktadır. İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda görev yapan çalışanlarımızın, Şirketimizin İzmir Tire veya Bursa İnegöl Fabrikaları'nda görevlendirilmelerinin mümkün olmaması halinde iş sözleşmelerinin İş Kanunu ilgili maddeleri uyarınca hak ve alacakları ödenerek sona erdirilecek ve bu konuda ilgili resmi makamlara ve kişilere gerekli bildirimler yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174490BIST