***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiŞirket'in İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılması ve toplu işçi çıkartılması hakkında güncellemeDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda oluklu mukavva kutusu üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın, Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurlarının bulunması ve faaliyetlerine devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamamasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.07.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.09.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiMondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle İzmir Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirilmiştir. İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, İzmir Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılması nedeniyle toplam 76 çalışanın iş akdine son verilecektir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamıİş akdine son verilecek çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 25.434.426 TL'dir.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde tesiste devam etmekte olan üretim ve satış süreçlerinde kapanış sonrasında aksamaya yer vermeyecek şekilde gerekli aksiyon planlamalarını önceden hazırlamıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği etkilenmeyecektir.Açıklamalar24.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere İzmir Kemalpaşa Fabrikasındaki faaliyetlerin durdurulmasına, Şirketimizin başka işyerlerinde görevlendirilmesi mümkün olmayan çalışanların iş akitlerine son verilmesine karar verilmişti.Bu kapsamda 30.09.2023 tarihi itibariyle İzmir Kemalpaşa Fabrikamız faaliyetleri durdurulacak ve 31.10.2023 tarihi itibariyle 76 çalışanın iş akdine son verilecektir. İş akdine son verilecek çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 25.434.426 TL olacaktır.Çalışanlarımız ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 24 çalışanın ise Şirketimizin farklı fabrikalarında görev almalarına karar verilmiştir.Söz konusu kapanış nedeniyle İzmir Kemalpaşa Fabrikasına daha önce yapılması planlanan ve kamuya duyurulan yatırımların gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.Şirketimize en üst düzeyde fayda sağlamak amacıyla İzmir Kemalpaşa Fabrikamızda bulunan bir kısım makine ve teçhizat ile söz konusu tesisimiz bulunduğu gayrimenkulün satışı değerlendirilmektedir. Söz konusu gayrimenkul ve makinelerin satışı halinde durum ayrı bir özel durum açıklaması ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198112BIST