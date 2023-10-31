***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiŞirket'in İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılması sonucu yapılan toplu işçi çıkartılması hakkında güncellemeDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda oluklu mukavva kutusu üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniİzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın, Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurlarının bulunması ve faaliyetlerine devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamamasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.07.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.09.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiMondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirmiştir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisiİzmir Kemalpaşa Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı29.09.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 76 olarak belirtilen iş akdine son verilecek çalışan sayısı 75 olarak gerçekleşmiştir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamıİş akdine son verilen çalışan sayısındaki güncelleme kapsamında, çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 18.179.009,17 TL olmuştur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde tesiste devam etmekte olan üretim ve satış süreçlerinde kapanış sonrasında aksamaya yer vermeyecek şekilde gerekli aksiyon planlamalarını önceden hazırlamıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği etkilenmeyecektir.Açıklamalar29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasında 76 çalışanın iş akdine son verileceği, iş akdine son verilecek çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamının tahminen 25.434.446 TL olacağı açıklanmıştır. Çalışanlarımızla Ekim ayında da devam eden görüşmeler sonucunda iş akdine son verilen çalışan sayısı 75, buna bağlı olarak çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 18.179.009,17 TL olmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212326BIST