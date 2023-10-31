Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

31.10.2023 15:07
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdur


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Şirket'in İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın kapatılması sonucu yapılan toplu işçi çıkartılması hakkında güncelleme
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda oluklu mukavva kutusu üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın, Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurlarının bulunması ve faaliyetlerine devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamaması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.07.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.09.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Mondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirmiştir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
İzmir Kemalpaşa Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
29.09.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 76 olarak belirtilen iş akdine son verilecek çalışan sayısı 75 olarak gerçekleşmiştir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
İş akdine son verilen çalışan sayısındaki güncelleme kapsamında, çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 18.179.009,17 TL olmuştur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde tesiste devam etmekte olan üretim ve satış süreçlerinde kapanış sonrasında aksamaya yer vermeyecek şekilde gerekli aksiyon planlamalarını önceden hazırlamıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği etkilenmeyecektir.
Açıklamalar

29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasında 76 çalışanın iş akdine son verileceği, iş akdine son verilecek çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamının tahminen 25.434.446 TL olacağı açıklanmıştır. Çalışanlarımızla Ekim ayında da devam eden görüşmeler sonucunda iş akdine son verilen çalışan sayısı 75, buna bağlı olarak çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 18.179.009,17 TL olmuştur.
  Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212326


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.514
Değişim :  -2,58% |  -198,75
Açılış :  7.749  
Önceki Kapanış :  7.713  
En Düşük
7.496 En Yüksek
7.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 190,30 5.327.659.026 % 10,00  
VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2906 28,3427 % 0,37  
Euro 29,9766 30,0008 % -0,04  
Sterlin 34,2840 34,4560 % -0,01  
Frank 30,9995 31,1863 % -0,65  
Riyal 7,5200 7,5577 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -9,99  
Altın Gr. 1.806 1.807 -7,47  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.913 11.995 -71,00  
Yarım 5.975 6.023 -35,00  
Çeyrek 2.978 3.011 -18,00  
Gümüş.Ons 22,85 22,89 -0,46  
Gümüş Gr. 20,79 20,82 -0,38  
B. Petrol 85,16 85,16 -1,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru