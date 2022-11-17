***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteTire Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022-3.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve konsolide olmayan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080987BIST