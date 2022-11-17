***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 19:00
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tire Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022-3.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve konsolide olmayan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080987
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0342
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,39
|Açılış
|: 1.052,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6212
|% 0,17
|
|Euro
|19,2710
|19,2988
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,9374
|22,0474
|% -0,68
|
|Frank
|19,4405
|19,5576
|% -0,83
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,23
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.999
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.399
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,30
|
|B. Petrol
|89,60
|89,60
|-3,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
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17:58
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