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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.05.2023 10:13
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondi Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2023 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur:     "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş' nin Mondi Paper Sales GmbH ile 2023 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen hammadde alım işleminin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının %10'dan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir." Kamuoyunun bilgisine sunarız.
  
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151862


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Yarım 4.438 4.564 -30,00  
Çeyrek 2.212 2.268 -22,00  
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Gümüş Gr. 15,00 15,02 -0,05  
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