***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
22.11.2023 17:21
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 349.680.269,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %343,17 oranında 1.200.000.000 TL tutarında artırılarak 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır. İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219383
BIST
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17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,35
|Açılış
|: 8.055
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|Önceki Kapanış
|: 8.047
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7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8395
En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1219
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.855,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BAGFS
|35,42
|249.152.020
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.951.092
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.715.951
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.642.290
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.933.288
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,68
|286.512.508
|% -8,56
|
|THYAO
|261,00
|8.556.148.787
|% -2,79
|
|TUPRS
|155,90
|5.878.662.180
|% 0,91
|
|ASELS
|46,44
|3.794.452.344
|% -0,04
|
|AKBNK
|30,80
|2.511.915.693
|% -0,45
|
|MIATK
|43,84
|2.497.682.763
|% -7,51
|
|EKGYO
|7,61
|1.571.940.563
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,27
|1.279.939.909
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.210.541.351
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,05
|603.910.980
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.154.655.389
|% -0,47
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8332
|28,8383
|% 0,21
|
|Euro
|31,3152
|31,3236
|% -0,39
|
|Sterlin
|35,9018
|36,0819
|% -0,18
|
|Frank
|32,4418
|32,6372
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7037
|% 0,19
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|921,98
|923,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,29
|1.055,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,46
|1.996,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
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17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem