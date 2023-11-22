***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 349.680.269,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %343,17 oranında 1.200.000.000 TL tutarında artırılarak 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır. İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219384BIST