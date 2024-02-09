***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 349.680.268,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla 1.049.040.805,98 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 08.02.2024 tarihinde onaylanan, Kurul'un 09.02.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-49407 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ve ekleri ektedir.İzahname ve ekler dosya boyutundan dolayı 5 parça halinde paylaşılacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248644BIST