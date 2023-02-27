***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL'den (dört yüz milyon Türk Lirası'ndan) 1.600.000.000.- TL'ye (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası'na) çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl süre için güncellenmesi ile Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesine dair ekli tadil tasarılarına izin ve onay almak üzere, bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117104BIST