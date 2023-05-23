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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.05.2023 16:07
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişk


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL'den (dört yüz milyon Türk Lirası'ndan) 1.600.000.000.- TL'ye (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası'na) çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl süre için güncellenmesi ile Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı, Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı izni sonrası yapılan ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153106


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