***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.12.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi18.12.2023Davanın KonusuBedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoTire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla), 2023 / 695 E. 2023/ 794 K.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında alınan ve 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılmasına yönelik kararının, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi uyarınca batıl (butlan) olduğunun tespiti ve iptali istemiyle, bireysel yatırımcımız tarafından 12.12.2023 tarihinde Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) nezdinde 2023/695 Esas sayısıyla dava açılmış olup, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13.12.2023 tarih ve 2023/794 K. sayılı kararı ile görevsizliğine ve dava dosyasının İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Söz konusu dava ve mahkeme kararına ilişkin tebligat, Şirketimize 18.12.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Görevli mahkemeden tebligat yapıldığı takdirde, yasal süre içerisinde davaya cevap verilecek olup, gelişme oldukça, Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacaktır.Sagılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226605BIST