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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

18.12.2023 17:33
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Dav


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.12.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
18.12.2023
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
-
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla), 2023 / 695 E. 2023/ 794 K.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında alınan ve 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılmasına yönelik kararının, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi uyarınca batıl (butlan) olduğunun tespiti ve iptali istemiyle, bireysel yatırımcımız tarafından 12.12.2023 tarihinde Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) nezdinde 2023/695 Esas sayısıyla dava açılmış olup, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13.12.2023 tarih ve 2023/794 K. sayılı kararı ile görevsizliğine ve dava dosyasının İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Söz konusu dava ve mahkeme kararına ilişkin tebligat, Şirketimize 18.12.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Görevli mahkemeden tebligat yapıldığı takdirde, yasal süre içerisinde davaya cevap verilecek olup, gelişme oldukça, Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
Sagılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226605


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