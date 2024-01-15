***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.01.2024 16:08
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
22.12.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.01.2024
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.
Davanın Duruşma Tarihi
13.03.2024
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında alınan ve 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılmasına yönelik kararının, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi uyarınca batıl (butlan) olduğunun tespiti ve iptali istemiyle, bireysel yatırımcımız tarafından açılan davada Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.12.2023 tarih ve 2023/794 K. sayılı kararı ile görevsizliğine ve dava dosyasının İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiğine ilişkin açıklama 18.12.2023 tarihinde yapılmıştı.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/1064 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize 13.01.2024 tarihinde tebligat yapmıştır. Bu kapsamda davanın ön inceleme duruşmasının 13.03.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup dava dilekçesine yasal süresi içerisinde cevap verilecektir.
Gelişmeler hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240160
BIST