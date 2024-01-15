***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22.12.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.01.2024Davanın KonusuBedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Bireysel YatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.Davanın Duruşma Tarihi13.03.2024Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında alınan ve 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, 1.549.680.268,66 TL'ye çıkarılmasına yönelik kararının, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi uyarınca batıl (butlan) olduğunun tespiti ve iptali istemiyle, bireysel yatırımcımız tarafından açılan davada Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.12.2023 tarih ve 2023/794 K. sayılı kararı ile görevsizliğine ve dava dosyasının İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiğine ilişkin açıklama 18.12.2023 tarihinde yapılmıştı.İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/1064 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize 13.01.2024 tarihinde tebligat yapmıştır. Bu kapsamda davanın ön inceleme duruşmasının 13.03.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup dava dilekçesine yasal süresi içerisinde cevap verilecektir.Gelişmeler hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240160BIST