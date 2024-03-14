Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

14.03.2024 12:22
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Dav


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
22/12/2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13/01/2024
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.
Davanın Duruşma Tarihi
13/03/2024
Alınan Karar
Yürütmenin durdurulması talebinin reddi ve dosyaya bilirkişi atanması
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
05/06/2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz 13.11.2023 tarihli bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/1064 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 13.03.2024 tarihli ilk duruşmasında davacının yönetim kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiş ve dosyaya bilirkişi atanmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 05.06.2024 tarihinde yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258737


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:308.904
Değişim :  -0,07% |  -6,48
Açılış :  8.941  
Önceki Kapanış :  8.910  
En Düşük
8.870 En Yüksek
8.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 6,36 9.976.022 % 107,17  
BAYRK 42,24 105.593.002 % 10,00  
CMENT 616,00 6.249.936 % 10,00  
KERVN 1,98 4.161.756 % 10,00  
DOBUR 178,30 31.536.930 % 9,99  
daha fazla
13:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1217 32,1274 % 0,27  
Euro 35,1924 35,2052 % 0,12  
Sterlin 41,5335 41,7417 % -0,25  
Frank 36,8470 37,0317 % -0,47  
Riyal 8,6412 8,6845 % -0,40  
daha fazla
13:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,00 25,03 % 0,66  
Platin 936,64 937,20 % 0,66  
Paladyum 1.071,65 1.075,07 % 0,66  
Brent Pet. 84,77 84,77 % 0,66  
Altın Ons 2.170,58 2.170,93 % 0,66  
Seans Raporu 13:30
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru