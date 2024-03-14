***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/01/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22/12/2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13/01/2024Davanın KonusuBedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Bireysel YatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.Davanın Duruşma Tarihi13/03/2024Alınan KararYürütmenin durdurulması talebinin reddi ve dosyaya bilirkişi atanmasıBir Sonraki Duruşma Tarihi05/06/2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz 13.11.2023 tarihli bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/1064 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 13.03.2024 tarihli ilk duruşmasında davacının yönetim kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiş ve dosyaya bilirkişi atanmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 05.06.2024 tarihinde yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258737BIST