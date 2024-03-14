***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
14.03.2024 12:22
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
22/12/2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13/01/2024
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.
Davanın Duruşma Tarihi
13/03/2024
Alınan Karar
Yürütmenin durdurulması talebinin reddi ve dosyaya bilirkişi atanması
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
05/06/2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 13.11.2023 tarihli bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/1064 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 13.03.2024 tarihli ilk duruşmasında davacının yönetim kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiş ve dosyaya bilirkişi atanmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 05.06.2024 tarihinde yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258737
BIST