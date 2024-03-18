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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

18.03.2024 09:24
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Dav


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
09/02/2024
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
17/03/2024
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2024/110 E.
Davanın Duruşma Tarihi
27/03/2024
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli toplantısında alınan ve 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, 1.049.040.805,98 TL'ye çıkarılmasına yönelik kararının, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi uyarınca batıl (butlan) olduğunun tespiti ve iptali istemiyle, bireysel yatırımcımız tarafından dava açılmıştır.
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/110 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize 17.03.2024 tarihinde tebligat yapmıştır. Bu kapsamda davanın ön inceleme duruşmasının 27.03.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup dava dilekçesine yasal süresi içerisinde cevap verilecektir.
Gelişmeler hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259440


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