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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2022 15:57
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Thomas Ott  01/11/2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkanlık görevinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Thomas Ott'un görev süresini tamamlamak üzere Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood'un 01/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
 Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood'un kısa özgeçmişi aşağıdadır:
8 Ağustos 1963 tarihinde doğmuş olan J. H. A. R. Schoonbrood, Tilburg Üniversitesinden 1985 yılında İşletme Ekonomisi, 1990 yılında Pazarlama ve 1991 yılında Mali İdari Yönetim bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmuştur.
J. H. A. R. Schoonbrood'un Mondi Group'ta bugüne kadar yürüttüğü çeşitli görevler aşağıdaki gibidir
  Mondi  Maastricht B.V. Yönetici Müdürü   Sulbit  (Frantschach Packaging satın alma organizasyonu)-Mondi E&I Industrial  Bags Yönetici Müdürü   Industrial  Bags Kuzey Avrupa ve Asya Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü   Mondi  Industrial Bags CEO Yardımcısı   Corrugated Packaging İş Birimi / Bölümü CEO   Mondi  Heerlen + Jülich - Mondi E&I Fiber Packaging /  Release Liner Yönetici  Müdürü   Corrugated Solutions - Mondi  Corrugated Packaging COO   2014 -  2021 Mondi Tire Kutsan Yönetim Kurulu Başkanı     
J. H. A. R. Schoonbrood'un son 10 yıllık iş deneyimi aşağıdaki gibidir:
·       2010 - 2013            Mondi Heerlen + Jülich Yönetici Müdürü
·       2014 - günümüz      Mondi Corrugated Solutions COO
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075907


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