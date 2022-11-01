***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Thomas Ott 01/11/2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkanlık görevinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Thomas Ott'un görev süresini tamamlamak üzere Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood'un 01/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood'un kısa özgeçmişi aşağıdadır:8 Ağustos 1963 tarihinde doğmuş olan J. H. A. R. Schoonbrood, Tilburg Üniversitesinden 1985 yılında İşletme Ekonomisi, 1990 yılında Pazarlama ve 1991 yılında Mali İdari Yönetim bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmuştur.J. H. A. R. Schoonbrood'un Mondi Group'ta bugüne kadar yürüttüğü çeşitli görevler aşağıdaki gibidirMondi Maastricht B.V. Yönetici Müdürü Sulbit (Frantschach Packaging satın alma organizasyonu)-Mondi E&I Industrial Bags Yönetici Müdürü Industrial Bags Kuzey Avrupa ve Asya Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü Mondi Industrial Bags CEO Yardımcısı Corrugated Packaging İş Birimi / Bölümü CEO Mondi Heerlen + Jülich - Mondi E&I Fiber Packaging / Release Liner Yönetici Müdürü Corrugated Solutions - Mondi Corrugated Packaging COO 2014 - 2021 Mondi Tire Kutsan Yönetim Kurulu BaşkanıJ. H. A. R. Schoonbrood'un son 10 yıllık iş deneyimi aşağıdaki gibidir:· 2010 - 2013 Mondi Heerlen + Jülich Yönetici Müdürü· 2014 - günümüz Mondi Corrugated Solutions COOKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075907BIST