***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nda İcracı Olmayan Üye olarak görev yapmakta olan Sayın David Bauer, bu görevinden ayrılmış olup, boşalan İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, Türk Ticaret Kanunu madde 363/1 uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından aday gösterilen, Sayın Tarik Aniba'nın seçilmesine karar verilmiştir.Sayın Tarik Aniba'nın kısa özgeçmişi aşağıdadır.Tarik Aniba, Finlandiya Lappeeranta Teknoloji Üniversitesi'nde Yeni Ambalaj Teknolojileri alanında ve Fas Hasan II Ünivesitesi'nde Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Mondi Grup bünyesinde 17 yıldır görev almakta olan Tarik Aniba, Satış, İş Geliştirme, Tedarik Zinciri ve Operasyonları gibi bir çok üst düzey pozisyonda liderlik görevi üstlenmiştir. Şuan Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri İş Biriminde Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonunu yürütmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113157BIST