***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sayın Hakan Akbaş, bu görevinden ayrılmış olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8 sayılı İlkesi çerçevesinde, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, bağımsızlığı SPK'nın onayına tâbi olmak ve Türk Ticaret Kanunu madde 363/1 uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından aday gösterilen, Sayın Lale Ergin'in seçilmesine ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. sayılı İlkesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, Sayın Lale Ergin'in, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmesine ilişkin görüşünün sorulması için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.Sayın Lale Ergin'in kısa özgeçmişi aşağıdadırOrta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 23 yıl süren Borusan kariyerinde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdu ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etti. Borusan Grubu'ndaki görevleri kapsamında, Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumlu oldu. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendi.2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ergin, aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza rollerini üstlendi.2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katıldı. Espor ve video oyunları alanında içerikler üreten yeni medya eğlence platformu olan ESA, aynı zamanda kendi espor arenasında düzenlediği offline ve online espor turnuvaları ile bağımsız bir espor organizasyon şirketi olarak faaliyet gösteriyor.Ergin aynı zamanda Turcas Petrol şirketinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.Kamuya saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113159BIST