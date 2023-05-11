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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2023 08:26
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 11/(2) maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Merve Koç ile birlikte görev yapmak üzere, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca' nın, mevcut görevine ek olarak, ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi' olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150303


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Tam 9.306 9.548 96,19  
Yarım 4.618 4.775 39,00  
Çeyrek 2.302 2.380 19,00  
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