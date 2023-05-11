***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 08:26
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 11/(2) maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Merve Koç ile birlikte görev yapmak üzere, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca' nın, mevcut görevine ek olarak, ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi' olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150303
BIST
10:114.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 39,59
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.535
En Düşük
4.492
10:1119,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:1121,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0693
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3577
10:111.272,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.272,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.272,17
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OZRDN
|13,97
|2.711.828
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|4.248.226
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.842.354
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,99
|6.182.812
|% 7,94
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|DURDO
|33,30
|922.743
|% -10,00
|
|GENTS
|5,13
|8.417.191
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|27.235.175
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|KCHOL
|89,80
|318.770.626
|% 2,22
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|GARAN
|28,90
|167.499.728
|% 1,83
|
|SISE
|37,32
|166.177.435
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|ZOREN
|4,79
|100.956.994
|% 6,68
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|HALKB
|10,92
|128.568.389
|% 6,02
|
|VAKBN
|8,63
|88.171.201
|% 3,73
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5467
|19,5514
|% 0,07
|
|Euro
|21,3693
|21,3750
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,5379
|24,6610
|% -0,19
|
|Frank
|21,8017
|21,9330
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1977
|5,2237
|% 0,10
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|
Seans Raporu
10:11
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, PGSUS, TCELL
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, KCHOL
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 98 artarak (% 0.52 ) 4, 067
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, OZRDN, PAPIL
-
10:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, GENTS, CUSAN, MNDRS, TBORG, ARSAN