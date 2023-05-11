***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 11/(2) maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Merve Koç ile birlikte görev yapmak üzere, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca' nın, mevcut görevine ek olarak, ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi' olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150303BIST