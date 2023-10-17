***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Tankut Özcan, kariyerine yurtdışında devam etme kararı alması sebebiyle, 20.10.2023 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılacaktır. Şirketimiz Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine yapılacak yeni atamaya ilişkin bilgilendirme, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207194BIST