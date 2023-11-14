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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2023 12:38
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13.11.2023 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulu bedelli sermaye artırım kararı almış ve işbu karar kamuoyuna 13.11.2023 duyurulmuştur.
İlgili kararın kamuya duyurulduğu açıklamaya ilişkin olarak yatırımcılardan tarafımıza gelen sorulara istinaden ek açıklama yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur.  Şirket paylarının nominal değeri 0,01 TL (bir kuruş) olup hali hazırda 34.968.026.866 adet payı bulunmaktadır.
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'den satışa sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217767


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