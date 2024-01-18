***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve bağlı işyerlerinde, işletme Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere, Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz-İş) yetkilendirilmiş olup, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ilk toplantı 25.01.2024 günü yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241497BIST