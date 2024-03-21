***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz-İş) ile Şirketimiz arasında devam eden ve 01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260874BIST