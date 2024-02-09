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***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.02.2024 15:45
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 349.680.268,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.049.040.805,98

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MNDTR, TRATIREW91D1 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000 1,00 MNDTR, TRATIREW91D1 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Mondi Corrugated B.V. satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 349.680.268,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla 1.049.040.805,98 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 349.680.268,66 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarihli 2024/9 sayılı bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.
Saygılarımzla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248514


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