***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 349.680.268,66Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.049.040.805,98Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MNDTR, TRATIREW91D1 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000 1,00 MNDTR, TRATIREW91D1 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Mondi Corrugated B.V. satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 349.680.268,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla 1.049.040.805,98 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 349.680.268,66 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarihli 2024/9 sayılı bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248514BIST