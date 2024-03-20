***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.03.2024 09:28
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Sermaye Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 349.680.268,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.049.040.805,98
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MNDTR, TRATIREW91D1 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000 1,00 MNDTR, TRATIREW91D1 Nâma MNDTR(RÜÇHAN), TRRTIRE00034 938.763,318
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 349.680.268,66 699.360.537,320 200,00000 938.763,318
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Mondi Corrugated B.V. satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 19.03.2024 tarihli toplantısında Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarih ve 5 karar numaralı kararı ile Şirketimizin 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 349.680.268,66 TL olan mevcut sermayesinin, 699.360.537,32 TL artış ile tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 1.049.040.805,98TL'ye çıkarılmasına karar verildiği ve ilgili payların tamamının satış işlemi 06.03.2023 tarihi itibariyle tamamlandığı, bu satış işleminden 6.542.368,04 TL, olmak üzere toplam nihai nakit girişi 704.964.142,04 TL olarak gerçekleştiği duyurulmuştu.
Yine aynı toplantıda Şirket Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına (EK-1) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve akabinde Tire Ticaret Sicili'ne başvurulmasına karar verilmişti.
Bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Mondi - Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260440
BIST