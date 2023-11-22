***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.11.2023 17:23
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Raporun aslı imzalıdır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219386
BIST
'
17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,35
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1219
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.855,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|35,42
|245.432.530
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.123.200
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.550.687
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.650.872
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.120.714
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,48
|284.044.495
|% -9,07
|
|THYAO
|262,00
|8.230.560.579
|% -2,42
|
|TUPRS
|156,40
|5.750.547.952
|% 1,23
|
|ASELS
|46,50
|3.741.877.554
|% 0,09
|
|MIATK
|44,18
|2.435.692.339
|% -6,79
|
|AKBNK
|30,86
|2.428.194.736
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,60
|1.531.422.520
|% -0,26
|
|SKBNK
|7,29
|1.268.123.628
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,19
|2.159.063.955
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,06
|596.046.449
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,24
|2.107.436.922
|% -0,28
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9112
|36,0913
|% -0,16
|
|Frank
|32,4461
|32,6416
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|924,19
|926,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,73
|1.051,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,80
|2.002,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
-
17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem